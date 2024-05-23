Interpol tarafından aranan iki uyuşturucu taciri İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, Türk halkının huzurunu kaçıran ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine ve çetelere nefes aldırmayacaklarını belirtti.

Yerlikaya, uyuşturucu madde ticareti başta olmak üzere çeşitli suçlar işlediği tespit edilen ve Fransa tarafından çıkartılan Interpol kırmızı bülteni ile aranan Karadağ uyruklu Sead Dedeic ile Hollanda tarafından çıkartılan Interpol kırmızı difüzyon mesajıyla aranan Hollanda uyruklu Marciano Eugene Ruimwijk'in İstanbul'da düzenlenen operasyonlarla yakalandığını bildirdi.

Operasyonlarda görev alan polisleri tebrik eden Yerlikaya, "28 Şubat 2024 tarihinde Edirne İpsala Kara Hudut kapısından ülkemize giriş yapan ve hakkında 2024 Nisan ayında Interpol kırmızı bülteni yayınlanan Sead Dedeic, düzenlenen bir operasyonla yakalandı. Hakkındaki kırmızı difüzyon mesajı 2024 yılı Nisan ayında yayınlanan Marciano Eugene Ruimwijk de ülkemize giriş yaparken yakalandı" ifadelerini kullandı.