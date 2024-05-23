Çok Bulutlu 22.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 23.05.2024 12:15

Çanakkale Boğazı'nda arıza yapan tanker kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan Komorlar bayraklı tanker, römorkörler eşliğinde Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.

Çanakkale Boğazı'nda arıza yapan tanker kurtarıldı

Rusya'dan Hindistan'a giden, 241 metre uzunluğunda Komorlar bayraklı, 'Hera 1' isimli tanker, sabaha karşı Çanakkale Boğazı'nda Zincirbozan mevkiinde makine arızası yaptı.

Sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi.

Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-15' ve 'Kurtarma-3' römorkörü sevk edildi. Diğer gemiler de arıza hakkında bilgilendirildi.

Arızalanan tanker, römorkör eşliğinde Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi. 

ETİKETLER
Çanakkale
Sıradaki Haber
Sahte altın üretip satan şebekeye operasyon: 17 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:38
Hamas'tan "Refah" uyarısı: İnsani kriz derinleşiyor
12:38
Türkiye geri adım atmadı, sosyal ağ sağlayıcıları temsilci belirledi
12:32
8 yeni film vizyona girecek
12:33
Kırsal kalkınmaya 11,4 milyar liralık yatırım yapıldı
12:19
Çanakkale'de ormanlık alanlara giriş yasağı 1 Haziran'da başlayacak
12:22
Vergi ihbarında sosyal medya dönemi başladı
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde başlayan hasat sezonu çiftçileri sevindirdi
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde başlayan hasat sezonu çiftçileri sevindirdi
FOTO FOKUS
40 yıldır her gününü bir adada geçiriyor
40 yıldır her gününü bir adada geçiriyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ