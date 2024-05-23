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Türkiye
AA 23.05.2024 13:09

Antalya'da sis ve tozdan göz gözü görmedi

Antalya'da sis ve toz taşınımı etkili oldu. Görüş mesafesinin 600 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı.

Antalya'da sis ve tozdan göz gözü görmedi

Kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren sis bulutu ve toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Seyir teraslarından bakıldığında Konyaaltı sahil şeridi ve ötesindeki Beydağları pus nedeniyle zor görüldü.

Meteoroloji 4. Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Acar, sabah saatlerinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esmesiyle deniz üzerindeki nemin karadaki sisle buluştuğunu söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sis ve toz bulutu yüzünden görüş mesafesinin 600 metreye kadar düştüğünü belirten Acar, "Sisin, sıcaklığın artışıyla ve nemin düşmesiyle önümüzdeki saatlerde kalkacağını tahmin ediyoruz. Akşam saatlerine kadar toz taşımının da son bulmasını bekliyoruz. Nem oranı yüzde 95'lerde, gün içinde yüzde 98'i bulacağını öngörüyoruz" dedi.

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