Kapıkule'de bir otomobilde cins 5 köpek ele geçirildi

Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen otomobil, gümrük muhafaza ekiplerince kontrol edildi.

Kontrollerde uyutulmuş halde koltuğun altındaki döşeme altına gizlenmiş cins 5 köpek yavrusu tespit edildi. Sürücü gözaltına alındı.

Yavru köpekler, işlemlerin ardından yediemin olarak Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) temsilcilerine teslim edildi.

HAYTAP Temsilcisi Ömer Semih Çelik, Ticaret Bakanlığı ve HAYTAP arasında imzalanan protokol gereği yakalanan hayvanların gerekli muayenelerden geçirildikten sonra gönüllülük esasına göre sahiplendirildiğini belirtti.

Çelik, uyutulmaları için verilen ilaçların yavru köpekleri çok etkilediğinin gözlendiğini söyledi.

370 kilogram esrar ele geçirildi

Almanya'da ithalat yüküyle Türkiye'ye giriş için Kapıkule'ye gelen bir tır Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personellerinin Ticaret Bakanlığının sistemlerinden yaptığı analiz çalışması kapsamında riskli görüldü.

Tır, x-ray taramasına sevk edildi. Şüpheli yoğunluk tespit edilen tır dedektör köpek "Füge"nin katıldığı çalışmayla arandı.

Tırda 370 kilogram esrar ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.