Sahnede şiirinin sözlerini unuttu
Isparta'da cuma günü düzenlenen karne töreninde öğrenciler şiirler okudu. İl Milli Eğitim Müdürü, şiirini unutan bir öğrenciye eşlik ederek şiiri bitirmesine destek verdi.
Öğrenciler, 2021-2022 eğitim-öğretim dönemin ilk yarısının sona ermesiyle birlikte yaklaşık 2 hafta sürecek tatile girdiler.
Öğrencileri mutlu günlerinde yalnız bırakmayan Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, İstiklal Mahallesi'ndeki Yılmaz Şener İlkokulu'nda düzenlenen karne sevincine ortak oldu.
Karne töreninde konuşan Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, öğrencilere yarıyıl tatilinde Isparta’nın eşsiz güzelliklerini gezmeleri tevsiyesinde bulundu.
Milli Eğitim Müdürü ile birlikte şiir okudu
Öğrenciler tarafından hazırlanan gösteri sırasında şiir okumak için sahneye çıkan 4'üncü sınıf öğrencisi Yağmur Ece Çağdaş, şiirini okuduğu sırada heyecandan şiiri unuttu.
Bunun üzerine sahneden inmek isteyen Çağdaş’ı, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur sahneye koşarak sakinleştirmeye çalıştı.
Öğrenciyle biraz konuşan Baydur, daha sonra 4. Sınıf öğrencisi Yağmur Ece Çağdaş ile birlikte şiiri okudu.
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