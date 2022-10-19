Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 12:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan puhu tedaviye alındı
[Fotograf: AA]
Malatya'nın Arapgir ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan puhu, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Puhu kuşu tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacak.
İlçede yaşayan Feridun Mengi, TOKİ bölgesinde 4 sahipsiz köpeğin puhuya saldırdığını görünce duruma müdahale etti.
Köpeklerin saldırısından kuşu kurtaran Mengi, kanadı kırılmış haldeki puhunun durumunu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
Bölgeye giden ekipler, yaralı kuşa ilk müdahaleyi yaptı.
Koruma altına alınan puhu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Etiketler: Malatya
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