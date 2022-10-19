Kaza, Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Atatürk Caddesinde meydana geldi.

82 yaşındaki Zülfiye Y. aracını evinin önüne park etmek istedi. Fren yerine gaza basan kadın sürücü bir anda otomobilin kontrolünü kaybedip kaldırıma çıktı.

Pide restoranında dışarda oturan müşterilere çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü bu kez de yolun diğer tarafında bulunan bir başka restorana daldı. Kazada sürücü ile birlikte masada bulunan müşterilerden 2 kişi yaralandı.

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Zülfiye Y. ile ismi belirlenemeyen diğer yaralılar Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doğal gaz hattına çarptı, gaz akışı kesildi

Kaza yapan aracın doğal gaz hattına çarpması sonucu gaz kaçağı meydana geldi ve ekipler tedbir amaçlı gazı kesti.

Kaza anı kamerada

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, 2 yaşındaki bir çocuğun kazada yere düştüğü ve babasının tarafından yerden alınması görüntülere yansıdı. Polisin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor.

