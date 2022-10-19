Fren yerine gaza bastı restorana daldı müşteriler yaralandı: O anlar kamerada
Antalya’nın Serik ilçesinde park etmek istediği aracının kontrolünü kaybeden sürücü, kaldırıma çıkıp sahibi olduğu restorana daldı. Aracın kontrolünü sağlayamayan sürücü, yolun karşısına geçip başka bir iş yerine çarptı. 3 kişinin yaraladığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Atatürk Caddesinde meydana geldi.
82 yaşındaki Zülfiye Y. aracını evinin önüne park etmek istedi. Fren yerine gaza basan kadın sürücü bir anda otomobilin kontrolünü kaybedip kaldırıma çıktı.
Pide restoranında dışarda oturan müşterilere çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü bu kez de yolun diğer tarafında bulunan bir başka restorana daldı. Kazada sürücü ile birlikte masada bulunan müşterilerden 2 kişi yaralandı.
Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Zülfiye Y. ile ismi belirlenemeyen diğer yaralılar Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Doğal gaz hattına çarptı, gaz akışı kesildi
Kaza yapan aracın doğal gaz hattına çarpması sonucu gaz kaçağı meydana geldi ve ekipler tedbir amaçlı gazı kesti.
Kaza anı kamerada
Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, 2 yaşındaki bir çocuğun kazada yere düştüğü ve babasının tarafından yerden alınması görüntülere yansıdı. Polisin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor.
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