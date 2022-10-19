Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 11:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Cenazeye gidenleri taşıyan yolcu otobüsü devrildi: 26 yaralı
[Fotograf: İHA]
Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde bir yolcu otobüsü devrildi. Yaşanan kazada 3'ü ağır 26 kişi yaralandı.
Ankara Keçiören Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü, gece saatlerinde Yozgat-Sivas Karayolu Akdağmadeni ilçesi Oluközü beldesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek devrildi.
Kazada, 3’ü ağır 26 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
[Fotoğraf: İHA]
Devrilen otobüsün, Ankara’dan Sivas’a cenazeye gidenleri taşıdığı belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Yozgat Trafik Kazası
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