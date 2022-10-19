Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 10:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arabuluculuk Sınavı'na başvurular başladı: 26 Ekim son gün
[Fotograf: AA]
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı için başvuruların alınmaya başlandığını açıkladı. Başvurular 26 Ekim'e kadar devam edecek.
2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı 4 Aralık'ta gerçekleştirilecek.
Sınav başvuruları elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.
Başvurular 26 Ekim'de sona erecek.
Etiketler: ÖSYM Adalet Bakanlığı
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