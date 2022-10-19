2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı 4 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Sınav başvuruları elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

Başvurular 26 Ekim'de sona erecek.