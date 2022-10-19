Sosyal medya üzerinden 16 Ekim'de paylaşılan görüntülerde, Bağcılar Halkalı Caddesi üzerinde bazı sürücülerin konvoy yapıp yolu trafiğe kapattıkları, yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık verdikleri ve drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüklerinin yer alması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Görüntüleri inceleyen ekipler, plaka bilgileri üzerinden 13 sürücünün kimliğini tespit etti. 18 Ekim'de sivil trafik ekiplerince yakalanan sürücüler, emniyete götürüldü.

Bir sürücünün ehliyetine el kondu, bir araç da trafikten men edildi

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplamda 20 bin 231 lira para cezası kesilirken, 1 kişinin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.

Ayrıca olayda kullanılan bir motosiklet 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Yakalanan sürücülerden B.T. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adlı işlem yapıldı.