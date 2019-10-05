Türkiye
Sağlık ekiplerine bıçak çeken yaralı gözaltına alındı05 Ekim 2019 Cumartesi 07:37 - Son Güncelleme 05 Ekim 2019 Cumartesi 08:17
İstanbul'da Pendik'te, trafik kazası geçiren yaralı, hastaneye götürüldüğü sırada sağlık görevlilerine bıçak çektiği gerekçesiyle gözaltına alındı.
[Canını emanet ettiği sağlık görevlilerine bıçak çekti. Fotoğraflar: DHA]
Pendik sahil yolu Tuzla istikametinde kaza yapan ve araç içerisinde sıkışan A.A, ambulans ekiplerince hastaneye götürüldüğü sırada sağlık personeline bıçak çekti.
Aşırı alkollü olduğu öne sürülen A.A, ambulans şoförünün aracı yol kenarına çekmesinin ardından görevlileri bıçakla kovalamaya başladı.
O sırada ambulansın arkasında seyreden polis ekipleri, A.A'ya müdahale ederek Pendik Şehit Adil Polis Merkezine getirdi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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