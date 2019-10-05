Türkiye

Bursa'da polis 75 bin lira değerindeki altınları çalan hırsızların peşinde

05 Ekim 2019 Cumartesi 07:28 - Son Güncelleme 05 Ekim 2019 Cumartesi 07:31

Bursa'da, bir kuyumcunun camını kırarak içeri giren şüpheliler, iş yerinden 75 bin lira değerinde altın çaldı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.