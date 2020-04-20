Sağlık Müdürlüğüne bağlı Gazi Devlet Hastanesi çalışanları, koronavirüs salgınına karşı bulaş riskini azaltmak için evleri yerine otellerde kalıyor.

Bir süredir çocuklarından ayrı kalan sağlık çalışanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda onları mutlu etmek için şiir okudu.

Özel kıyafetler giyen sağlık çalışanları, hastanenin yoğum bakım ünitesinde ellerinde Türk bayrakları ile "Sevinin küçükler övünün büyükler" şiirini hep birlikte okudu.

Bir sağlık çalışanının cep telefonu ile çektiği video sosyal medyaya ilgi gördü.