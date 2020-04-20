Haber Giriş: Kaynak: AA
Rüzgarda uçan şemsiye uzun süre havada kaldı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde rüzgarın etkisiyle havalanan şemsiye, uzun süre gökyüzünde kaldı. O anlar kameraya yansıdı.
Kümbet Mahallesi'nde bahçede beslenen tavukların suluk gölgesi olarak kullanılan şemsiye rüzgarın etkisiyle havalanarak dakikalarca gökyüzünde kaldı.
Şemsiyenin uçma anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Şemsiye bir süre havada kaldıktan sonra bahçenin yakınlarına düştü.
Şemsiyenin sahibi Ahmet Koç, gölgelik şemsiyenin bir kişinin başına düşmesinden korktuğunu anlatarak, "Rüzgarın etkisi kesilince şemsiye ilginç bir şekilde bahçemizin yanına düştü. İlginç anlar yaşadık" dedi.
Etiketler: uçan gölgelik rüzgarSon Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 00:16
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