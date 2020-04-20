İstanbul Bağcılar'daki semt pazarlarında sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uyulması için tezgahlar tek yönlü kuruldu.

Uygulamaya göre, bir hafta sokakların bir tarafındaki tezgahlar açılırken diğer hafta karşı taraftaki tezgahlar kurulacak.

Uygulama, 15 Temmuz ve Kemalpaşa mahallelerindeki semt pazarlarında başladı.

İlçedeki 15 Temmuz Mahallesinde bulunan semt pazarında, Bağcılar Belediyesi zabıta ekipleri denetim yaptı.

Denetimlerde, zabıta ekipleri pazar esnafına sosyal mesafeye dikkat etme, tezgahlar arasında boşluk bırakma, maske ve eldiven kullanma konusunda uyarılarda bulundu.

Zabıta, vatandaşları pazara girerken el dezenfektanı kullanılması için uyarırken, vatandaşlar da uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.