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Erzurum'da 50 bin cerrahi maske ele geçirildi
Erzurum'da, bir kargo şubesine düzenlenen operasyonda, faturası bulunmayan ve Ankara'ya gönderilmek istendiği belirlenen 50 bin cerrahi maske ele geçirildi.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalar çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu doğrultuda alınan istihbari bilgi üzerine Yakutiye ilçesinde bir kargo şubesine operasyon düzenledi.
Operasyonda, faturası bulunmayan ve Ankara'ya gönderilmek istendiği belirlenen koliler içerisinde 50 bin cerrahi maske ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
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