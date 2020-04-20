Düzce'de yaklaşık 300 dönüm arazide patates üreten çiftçiler, tarlalarını imece usulüyle hazırlayıp ekime hazır hale getiriyor.

Çiftçiler, öncelikle ekecekleri patatesleri depolarında filizlendiriyor ve gübreyle hazır hale getirdikleri tarlalarda toprakla buluşturuyor.

Patates ve fındık üretimiyle geçimlerini sağlayan Akçakoca'nın 120 haneli Altunçay köyünde yaşayan çiftçiler, ekimlerini gün sırasına koyup imece usulü gerçekleştiriyor.

[Fotoğraf: AA]

"Karadeniz Bölgesi verimli topraklara sahip"

Akçakoca Tarım ve Orman Müdürü Cemil Uzun, bölgenin verimli topraklara sahip olduğunu söyledi.

Uzun, bu bölgedeki köylerin kendi patates tohumlarıyla üretim yaptığını belirterek, "Çiftçilerimiz patates üretiminde kendi ata tohumlarını da saklayarak, kendi yerel gen kaynaklarıyla önemli bir faaliyet sürdürüyorlar" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Temmuz ayında patatesi topraktan çıkarıyoruz"

Üretici Hatice Kuş da patates ekimi için ilk önce tarlayı hazır hale getirdiklerini belirterek "Bu aylarda ekime başlıyor, temmuz ayında ise patatesi topraktan çıkarıyoruz. Köyde bu aylarda herkes patates eker. Çok güzel olur bizim patatesler" ifadelerini kullandı.