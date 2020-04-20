Koronavirüs önlemleri ekonomileri vurdu, en başta havacılık sektörü felce uğradı. Binlerce uçuş iptal edildi, uçaklar havaalanlarında kızağa çekildi. Hal böyle olunca, hava trafiğinde ciddi azalma yaşandı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (Eurocontrol), konuyla ilgili bir animasyon yayınladı. Koronavirüs nedeniyle hava trafiğinde geçen yıla göre yaşanan değişim gözler önüne serildi.

Animasyondaki görüntülerden biri, 18 Nisan 2019'a ait. Avrupa'da yapılan uçuşlar görülüyor. Yoğun bir hava trafiği söz konusu. Diğer kayıt ise 16 Nisan 2020'yi gösteriyor, burada ise hava trafiği neredeyse durma noktasına gelmiş.

Türkiye'deki hava trafiği de 7 Nisan 2019 ile 5 Nisan 2020'ye ait iki kayıt üzerinden karşılaştırılıyor. Koronavirüsün Türkiye hava trafiğine etkisi de net bir biçimde görülebiliyor.