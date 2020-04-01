Boş uçaklar için park yeri bulunamadığına dair ABD’den birkaç gün önce gelen görüntüler, hafızalarımızdaki tazeliğini koruyor.

Hava yolu endüstrisinin karşı karşıya kaldığı sorunlardan sadece biri bu.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını, ekonomik olarak yeni bir düzene işaret ediyor. Birçok sektör zorda. Havacılıkta da ciddi bir kriz var.

Dünya genelindeki uçuş takip verilerinin yer aldığı internet sitesi Flightradar24’a göre, uçuş sayısında tarihi bir düşüş söz konusu.

Malum, birçok ülke salgını durdurmak ya da kontrol altına alabilmek için seyahat kısıtlamalarına başvurdu. Bu da mart ayı verilerine yansımış durumda.

Sadece son 2 haftada bile küresel hava trafiğinde benzeri görülmemiş bir düşüş oldu.

[Grafik: Nursel Cobuloğlu]

Örneğin 21 Şubat'ta 196 bin 756 uçuş izlenirken, mart ayı ortalarında bu sayı yaklaşık 155 bine geriledi. 29 Mart'a kadar ise 64 bin 522'ye kadar indi. 30 Mart’ta kayıtlara geçen uçuş sayısı, 74 bin 295. Ayın son günü bu sayı 77 bin 468 oldu.

Son 1 aydaki günlük uçuş sayısında yüzde 50’nin üzerinde azalma görüldüğünü vurgulayalım.

[Fotoğraf: Reuters]

Ayrıca küresel jet yakıtı tüketiminde, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 60 ila yüzde 70 düşüş bekleniyor. Bu kısıtlamalara bağlı olarak küresel ekonomik büyümenin yüzde 2'nin altında kalması öngörülüyor.

Uzmanlara göre, koronavirüs sebebiyle azalan hava trafiğinin en büyük etkileri ise nisan ve mayıs aylarında hissedilecek.