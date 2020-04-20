Japonya'da Maliye Bakanlığının açıkladığı istatistiklerde ihracatta mart ayındaki düşüşe dikkati çekildi.

Buna göre, denizaşırı talep azlığı yaşanan salgın döneminde Japonya'nın ihracatı yüzde 11,7 azalışla 6,36 trilyon yen, ithalatı da yüzde 5 düşüşle 6,35 trilyon yen (58,9 milyar dolar) oldu.

Ülkenin ihracatı, 2016'dan bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.