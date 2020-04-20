Haber Giriş: Kaynak: AA
Japonya'nın ihracatında büyük daralma
[Fotoğraf: Reuters]
Japonya'nın ihracatı, koronavirüs (COVID-19) salgınında meydana gelen talep daralması nedeniyle geçen ay yıllık bazda yüzde 11,7 düşerek 6,36 trilyon yen (59 milyar dolar) olarak gerçekleşti.
Japonya'da Maliye Bakanlığının açıkladığı istatistiklerde ihracatta mart ayındaki düşüşe dikkati çekildi.
Buna göre, denizaşırı talep azlığı yaşanan salgın döneminde Japonya'nın ihracatı yüzde 11,7 azalışla 6,36 trilyon yen, ithalatı da yüzde 5 düşüşle 6,35 trilyon yen (58,9 milyar dolar) oldu.
Ülkenin ihracatı, 2016'dan bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.
Etiketler: Japonya japonya ihracatı japon ürünleriSon Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 15:47
Son Haberler
- 16:26
- 16:00
- 15:56
- 15:55
- 15:59
Sıradaki Haber
Rusya Devlet Başkanı Putin'den 'koronavirüs' açıklaması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz