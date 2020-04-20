Tüm dünyada ciddi değişikliklere neden olan salgın, Kuveytlilerin günlük alışkanlıklarını da önemli ölçüde etkiledi. Öncesinde muhabbetlerini daha iyi ifade edebilmek adına burunlarını birbirine değdirerek selamlaşan halk, şimdilerde uzaktan uzağa baş selamıyla yetiniyor.

Konuyla ilgili düşüncelerini paylaşan Gazeteci Tarık ed-Durays Kuveyt, insanların birbirlerine sevgilerini daha iyi göstermek için o şekilde selamlaştığını ve sarıldığını ancak Sağlık Bakanlığının çağrıları sonrası uzaktan selamlaşmayla yetindiklerini ifade etti.

Durays, salgın bittikten sonra da bir süre insanlarda tokalaşma, sarılma korkusu olabileceğini, bu yönde sosyal araştırmalar bulunduğunu ifade etti.

Kuveyt'te COVID-19 tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 haftadır kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu.

Ülkede ilk kez 22 Şubat'ta görülen virüs nedeniyle bugüne kadar 7 kişi hayatını kaybetmiş, vaka sayısı ise bin 915'e yükselmişti.