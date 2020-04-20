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Afganistan'da bombalı saldırıda 6 sivil öldü
Afganistan'ın Paktika vilayetinin Barmal ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti.
203'üncü Tander Kolordu Komutanlığı Sözcüsü İmal Mumand, basına yaptığı açıklamada, Barmal ilçesinin Merge köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını belirtti.
Saldırıda 6 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Mumand, saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Afganistan bombalı saldırı paktika barmalSon Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 13:50
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