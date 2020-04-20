Haber Giriş: Kaynak: AA
Tunus'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 38'e yükseldi
[Fotoğraf: AFP]
Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Tunus'ta 38'e çıktı.
Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içinde ülkede 1 kişi daha COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
Böylece COVID-19 kaynaklı can kaybının 38'e çıktığını bildiren Bakanlık, toplam vaka sayısını da 879 olarak açıkladı.
Filistin'de vaka sayısı 449
Filistin Sağlık Bakanlığı yetkililerinden Kemal eş-Şahra, Ramallah'ta düzenlediği basın toplantısında, ülkede COVID-19 vaka sayısının 449'a yükseldiğini belirtti.
Şahra, virüs tespit edilen kişilerden 120'sinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te, 15'inin Gazze'de, diğerlerinin ise Batı Şeria'da bulunduğunu kaydetti.
Sıradaki Haber
Belçika'da COVID-19 vaka sayısı 40 bine yaklaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz