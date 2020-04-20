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İran'da son 24 saatte 91 kişi koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: Reuters]
İran'da yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 91 artarak 5 bin 209'a yükseldi.
İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte COVID-19 nedeniyle ülke genelinde 91 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Böylece toplam can kaybının 5 bin 209'a yükseldiğini belirten Cihanpur, vaka sayısının da bin 294 artarak 83 bin 505'e ulaştığı bilgisini verdi.
Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 389'unun durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 59 bin 273 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.
İran'da COVID-19 ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından tüm ülkeye yayılmıştı.
Etiketler: kovid-19 koronavirüs salgını koronavirüs iran covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 12:52
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