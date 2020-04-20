Husilere bağlı El-Mesire kanalının haberinde, ülkenin batısındaki Hudeyde'de "düşmanca eylemler içinde olduğu" ifade edilen, koalisyon güçlerine ait casus uçağın düşürüldüğü aktarıldı.

Koalisyon güçlerinden konuya ilişkin açıklama gelmedi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, dün akşam yaptıkları açıklamada ise Husilerin Yemen'de varılan ateşkesi 1096 kez ihlal ettiğini duyurmuştu.

Husiler bu suçlamalara cevap vermemiş ancak daha sonra yaptıkları açıklamada, koalisyon güçlerini Marib ve Cevf kentlerinde son 24 saat içinde 30 hava saldırısı düzenlemekle suçlamıştı.

Yemen'deki tek taraflı ateşkes ve karşılıklı suçlamalar

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle 9 Nisan Perşembe gününden itibaren 2 haftalık ateşkes ilan ettiğini açıklamıştı.

Ancak Yemen'deki çatışan taraflar söz konusu tarihten bu yana yaptıkları açıklamalarla birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçluyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.