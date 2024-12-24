Hafif Sağanak Yağışlı 10.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 24.12.2024 18:44

Sağlık Bakanlığı ambulans helikopter kazasına ilişkin 2 müfettiş görevlendirdi

Sağlık Bakanlığı, Muğla'da yaşanan ambulans helikopter kazasına ilişkin, iki müfettişin görevlendirildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı ambulans helikopter kazasına ilişkin 2 müfettiş görevlendirdi

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, rutin olarak yürütülen sağlık hizmetleri ve tedbirleri kapsamında, 15 helikopter ve 1 uçak ambulansının ülke çapında farklı noktalarda görev yaptığı belirtildi.

Açıklamada, sağlık tedbiri çerçevesinde faaliyet gösteren bir ambulans helikopterin, 22 Aralık'ta Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi heliport noktasından saat 10.07'de kalkış yapmasının ardından hastane binasına çarparak düştüğü hatırlatıldı.

Muğla'da Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter düştü: 4 ölü
Muğla'da Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter düştü: 4 ölü

​​​​​​​Ambulans helikopterin uçuşunun, Türkiye AIP'si "Uçuş Planlama" hükümleri kapsamında "görerek uçuş şartları" altında pilot inisiyatifinde gerçekleştirilen bir uçuş olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Yaşanan kaza kırıma ilişkin Bakanlığımızca iki müfettiş görevlendirilmiş olup adli ve idari soruşturmalar, titizlikle yürütülmektedir. İnceleme sonuçları ortaya çıktıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER
Muğla Sağlık Bakanlığı Ambulans
Sıradaki Haber
Siirt'te sobadan sızan gazdan zehirlenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:33
Belçika'da maymun çiçeği virüsünün yeni varyantı ilk kez tespit edildi
19:33
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor
18:40
Bakanlardan Balıkesir'deki patlamada yaralananlara ziyaret
18:05
Sağlık Bakanı Memişoğlu Suriye Sağlık Bakanı Şara ile görüştü
18:03
Cevdet Yılmaz: Türkiye dünya lojistiğinde merkezi bir konum elde edecek
17:38
Türkiye'den Mozambik için başsağlığı mesajı
Yüksekova'da soğuk hava ve yoğun sis etkili oldu
Yüksekova'da soğuk hava ve yoğun sis etkili oldu
FOTO FOKUS
Suriyeli gençlerin umut dolu yeni geleceği
Suriyeli gençlerin umut dolu yeni geleceği
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ