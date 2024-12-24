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Türkiye
AA 24.12.2024 16:35

FETÖ'nün emniyet gizli sorumlusu Malatya'da yakalandı

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında örgütün emniyet gizli sorumlusu yakalandı.

FETÖ'nün emniyet gizli sorumlusu Malatya'da yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen üç aylık planlı çalışma sonucunda FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi.

Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün Elazığ'daki "emniyet mahrem yapılanması" içinde faaliyet gösterdiği belirlenen ve geçmişte "Halit" kod ismiyle Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünde rütbeli personelden sorumlu "gizli sorumlu" olarak görev yaptığı tespit edilen A.F.E'yi yakaladı.

4 ByLock hesabı kullandığı tespit edildi

Yapılan incelemelerde A.F.E'nin 4 ByLock hesabı kullandığı, sahte kimlikle seyahat ettiği, kayıt dışı olarak özel bir eğitim kurumunda öğretmenlik yaptığı ve 2017 yılından bu yana "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı tespit edildi.

Aynı suçtan aranan A.F.E'nin eşi M.E. de Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmayla yakalandı.

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FETÖ Terör Örgütü Malatya
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