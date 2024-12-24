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Türkiye
İHA 24.12.2024 15:12

Nevşehir'de 'kardan araba' kazası

Nevşehir'de meydana gelen maddi hasarlı trafik kazaları, KGYS kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerden birinde, kazaya karışan bir otomobilin üzerine yağan karın temizlenmemiş olduğu ve camlarının kardan kaplı olduğu dikkat çekti.

Kentte meydana gelen ve KGYS kameralarınca yansıyan ilk kaza Yeni Mahalle Niğde Kavşağında yaşandı.

Plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen ticari taksi ile karla kaplı araç, kavşağa kontrolsüz girince kaza da kaçınılmaz oldu.

Nevşehir'de 'kardan araba' kazası

Kazaya karışan aracın üzerine yağan kardan temizlenmediği ve bütün camlarının karla kaplı olduğu görüldü.

KGYS kameralarına yansıyan bir başka kazada ise 15 Temmuz Mahallesi Vefa Küçük Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobil kazaya neden oldu. Her iki kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Nevşehir'de 'kardan araba' kazası

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