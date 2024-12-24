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Türkiye
AA 24.12.2024 14:22

İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimleri için fırtına uyarısı

İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimleri için fırtına uyarısı
[Fotograf: AA]

Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre rüzgarın bugün İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Çankırı, Karabük ve Kırıkkale) güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat), yüksek kesimlerinde yer yer hamleli kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

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Açıklamada, çarşamba akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte, vatandaşlar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.

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