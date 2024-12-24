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Türkiye
TRT Haber 24.12.2024 14:16

Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de yarın rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Kuzey Ege’de rüzgarın, yarın akşam saatlerinde kuzeyi, perşembe öğle saatlerinden sonra genelinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, perşembe günü akşam saatlerinden itibaren yer yer 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/saat km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtına, cumartesi günü gece saatlerinde etkisini kaybedecek.

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Doğu Akdeniz'de (Hatay kıyı kesimleri) rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.  Fırtına perşembe günü öğle saatlerine kadar etkili olacak.

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