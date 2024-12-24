Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Kuzey Ege’de rüzgarın, yarın akşam saatlerinde kuzeyi, perşembe öğle saatlerinden sonra genelinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, perşembe günü akşam saatlerinden itibaren yer yer 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/saat km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtına, cumartesi günü gece saatlerinde etkisini kaybedecek.

Doğu Akdeniz'de (Hatay kıyı kesimleri) rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtına perşembe günü öğle saatlerine kadar etkili olacak.