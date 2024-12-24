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Türkiye
DHA 24.12.2024 16:19

Duruşma sırasında hakim ile tartışan sanığa 4 gün disiplin hapsi cezası

Kayseri'de duruşma sırasında hakimle tartışıp, mübaşire de tepki gösteren Ahmet K. 4 gün disiplin hapsi cezasına çarptırıldı.

Duruşma sırasında hakim ile tartışan sanığa 4 gün disiplin hapsi cezası

Olay, Kayseri 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde meydana geldi. Mahkemede 'Kasten yaralama' suçundan görülen davanın sanığı olan Ahmet K, duruşma sırasında savunma yaparken müşteki tarafa doğru "Ben seni dinledim. Sen de ben konuşurken beni dinleyeceksin. Böyle konuşursan seninle dışarıda görüşürüz" dedi.

Hakim bu sırada duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle Ahmet K'yı uyardı. Ahmet K. bu kez de hakime, "Siz de doğru düzgün yönetin. O zaman siz uyarın. Hakkımızı gasp ediyorsunuz. Söylediğimi yapacaksınız. Müştekiyi uyaracaksınız. Ben size göre mi hareket edeceğim" dedi.

Gözaltına alınan şüpheli cezaevine götürüldü

Ahmet K. uyarıları dinlemeyince duruşma düzeninin bozulduğu gerekçesiyle adliyede görevli polislere haber verildi. Bu sırada mahkeme mübaşirinin dışarı çıkarmak istediği Ahmet K. ile mübaşir arasında da kısa süreli tartışma yaşandı.

Adliyede görevli polisler tarafından gözaltına alınan Ahmet K, mahkeme hakimi tarafından 4 gün disiplin hapis cezasına çarptırıldı. Polis noktasındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ahmet K., Kayseri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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