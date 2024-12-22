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Türkiye
TRT Haber 22.12.2024 10:33

Muğla'da Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter düştü: 4 ölü

Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak boş bir alana düştü. Kazada ambulans helikopterde bulunan 2 pilot, 1 hekim, 1 personelin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Antalya'ya gitmek üzere kalkış yapan bir ambulans helikopter hastanenin 4. katına çarparak boş bir alana düştü.

Muğla'da Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter düştü: 4 ölü

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Muğla'da Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter düştü: 4 ölü

Olay yerine giderek incelemelerde bulunan Muğla Valisi İdris Akbıyık, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

 

Akbıyık, ambulans helikopterde bulunan 2 pilot, 1 hekim, 1 personelin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Muğla'da Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter düştü: 4 ölü

Bölgede yoğun bir sis olduğunu aktaran Vali Akbıyık, kazanın sebebinin araştırıldığını ve hastanenin içerisinde bir sıkıntı yaşanmadığını da vurguladı.

Ambulans helikopterin Muğla'dan Antalya'ya gitmek için havalandığı sırada düştüğü öğrenildi.

Muğla'da ambulans helikopter düştü
Muğla'da ambulans helikopter düştü

Helikopterden sızan yakıtın alev alması riskine karşı itfaiye ekipleri su sıkarak önlem alıyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sağlık Bakanlığı'ndan taziye mesajı

Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bakanlığımıza bağlı hizmet veren bir ambulans helikopter havalanırken Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çarparak boş bir alana düşmüştür. Meydana gelen kazada 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık çalışanı olmak üzere 4 çalışma arkadaşımız hayatını kaybetmiştir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileriz. Başımız sağ olsun. Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır."

Muğla'da helikopter kazasına ilişkin başsağlığı mesajları
Muğla'da helikopter kazasına ilişkin başsağlığı mesajları

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