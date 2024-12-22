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Türkiye
AA 22.12.2024 10:05

Siber Suçlarla Mücadele ekipleri yasa dışı "bahis"çilere göz açtırmıyor: 26 tutuklama

Adana merkezli 4 ilde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele ekipleri yasa dışı "bahis"çilere göz açtırmıyor: 26 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 20 Aralık'ta Adana, Ankara, Antalya ve Konya'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 1'i savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, diğerleri adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 26'sı tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen zanlılara yönelik çalışma başlatmıştı.

Teknik ve fiziki takip sonucu kimliği tespit edilen 32 şüpheli, 20 Aralık'ta Adana, Ankara, Antalya ve Konya'daki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanmıştı.

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