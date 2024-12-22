İstanbul'da sağanak caddeleri göle çevirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından, İstanbul’da sağanak yağış gece boyunca etkili oldu.

Sağanak birçok ilçede etkili olurken, vatandaşları da hazırlıksız yakaladı. Sağanak yağışın etkili olduğu Beşiktaş ve Beyoğlu’nda, çok sayıda iş yerini su bastı.

Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı’ndaki yollarda su birikintileri oluştu. Trafikte seyir halinde olan sürücüler, araçlarını kullanırken zor anlar yaşadı.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda sağanak yağışla birlikte iki deponun bodrum katını su bastı. Adrese gelen itfaiye ekipleri, binaların bodrum katlarındaki suyu tahliye etti.