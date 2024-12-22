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Türkiye
AA 22.12.2024 02:04

4 bin imam hatip alımı yapılacak

Diyanet İşleri Başkanlığının Diyanet Akademisine aday din görevlisi olarak 4 bin sözleşmeli imam hatip alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

4 bin imam hatip alımı yapılacak

İlana göre, Diyanet İşleri Başkanlığının taşra teşkilatında 4/B sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek amacıyla 2024 KPSS B grubu puan sırası esas alınarak ilan edilen boş pozisyonların üç katı kadar aday arasından Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre, Diyanet Akademisine aday din görevlisi olarak 4 bin imam hatip alımı yapılacak.

Başvurular 30 Aralık ile 10 Ocak tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden saat 16.30'a kadar yapılacak. Adayların 2024 yılı KPSS'den lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olması gerekiyor.

Sözlü sınavlar, İlahiyat Fakültesi kontenjan grubu için İstanbul, Manisa, Aydın, Antalya, Konya, Samsun, Trabzon, Gaziantep, Diyarbakır, Van, Yozgat ve Bolu'da; İmam Hatip Lisesi (İHL) ile Hafız grubu için ise Bursa, Denizli, Kayseri, Ordu, Şanlıurfa ve Erzurum'da yapılacak. Diğer grupların sınavları ise Ankara'da gerçekleştirilecek.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılması için en az 70 puan alması şartı aranacak. Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak hazırlıkların ardından ilan edilecek.

Başvuru şartları, aranan nitelikler ve atamaya ilişkin bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.

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