Muğla'da helikopter kazasına ilişkin başsağlığı mesajları

Muğla'da yaşanan ambulans helikopter kazasına ilişkin başsağlığı mesajları art arda geldi.

Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Muğla'da yaşanan ambulans helikopter kazasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çarparak kaza kırıma uğrayan ambulans helikopterde hayatını kaybeden pilotlarımıza, doktorumuza ve sağlık personelimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum. Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımız olayla ilgili incelemelerini titizlikle sürdürmektedir."

Kemal Memişoğlu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayı paylaşarak başsağlığı mesajında bulundu:

Ali Yerlikaya

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık Bakanlığı'na bağlı hizmet veren ambulans helikopterin Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpması sonucu iki pilot, bir hekim ve bir sağlık çalışanımız maalesef hayatını kaybetti. Bu acı kazadan büyük üzüntü duydum. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun."

Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kazayla ilgili paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sağlık Bakanlığına bağlı hizmet veren ambulans helikopterin Muğla'da düşmesi sonucu şehit olan pilotlarımıza, hekimimize ve sağlık çalışanımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânları cennet, makamları âli olsun. Ailelerinin, yakınlarının ve aziz milletimizin başı sağ olsun."

Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sağlık Bakanlığımıza bağlı hizmet veren bir ambulans helikopter havalanırken Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çarparak düştü. Meydana gelen kazada hayatını kaybeden pilotlarımıza, hekimimize ve sağlık çalışanımıza rahmet diliyoruz. Değerli ailelerine ve yakınlarına sabır dileriz. Başımız sağ olsun" dedi.