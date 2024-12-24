Turistik Doğu Ekspresi Erzurum'a ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Turistik Doğu Ekspresi, 2024-2025 dönemi ilk seferi kapsamında dün 14.00'te Kars'a gitmek üzere tarihi Ankara Garı'ndan yola çıktı.

Yaklaşık 25 saatlik yolculuğun ardından 15.00 sıralarında Erzurum Tren Garı'na ulaşan yolcuları, Vali Mustafa Berk Çelik, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, kurum müdürleri ile vatandaşlar karşıladı.

Protokol tarafından karanfil ile karşılanan yolculara tren garında, Erzurum'un yöresel ürünleri kadayıf dolması, demir tatlısı ile çay ve kahve ikram edildi.

Karşılamada, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Erzurum'un "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmesiyle ilgili, Osmanlı döneminde devletin önemli yazışmalarını, haberlerini ya da emirlerini taşımakla görevli olan "peyk" olarak adlandırılan özel elçilerin kıyafetini giyen görevliler, yolculara etkinlik takvimlerinin yer aldığı broşürler dağıttı.

Yaklaşık 4 saat kentte kalacak yolcular, Erzurum Kongre Binası, Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese, Yakutiye Kent Meydanı gibi tarihi yerleri gezdikten sonra kentten ayrılarak Kars'a doğru hareket edecek.

Karşılamada, Balıkesir'de meydana gelen patlama dolayısıyla eğlence programları iptal edildi.

"Güzel anılarla onları buradan uğurlayacağız"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aynalı, karşılamada, ilk seferini yapan Turistik Doğu Ekspresi'ni Erzurum konukseverliği ve misafirperverliği ile karşıladıklarını söyledi.

Aynalı, "Misafirlerimiz tarihi ve kültürel mekanlarımızı gezecekler, gastronomimizi ve mutfağımızı tadacaklar. Güzel anılarla onları buradan uğurlayacağız. Yolcularımız geçen yıl 3 saat kalıyordu ama bu yıl 4 saate çıktı. Zaman ayarlaması da şehrimiz için muhteşem oldu." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Yer de bu yıl yaklaşık 30 gidiş ve 30 dönüş olmak üzere 60 sefer düzenleyeceklerini bildirerek, "Bu seferlerde 12 bin kişinin yolculuk yapması bekleniyor. Erzurum durağında trenimiz 4 saat mola verecek. Bu sürede Erzurum'u tanıtmak ve gezdirmek kolay değil ama biz misafirlerimize bu süre içerisinde şehrimizin tarihi, kültürel ve doğa zenginliklerini, yöresel lezzetlerini tattırmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." ifadesini kullandı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kuzeydoğu Anadolu Bölge Başkanı Nuh Şenol ise Turistik Doğu Ekspresi'ni karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Şenol, şunları kaydetti:

"Turistik Doğu Ekspresi, biz turizmciler için son 6 yılda ciddi bir hareketlilik katan destinasyon oldu. Bu yüzden turizm acentaları olarak bizler de çok önem veriyoruz. Bunu sadece Erzurum ve Kars olarak düşünmek yanlış olur. Bölgeye ciddi bir katkı sağlayan destinasyon haline geldi. Bundan Van, Ağrı, Iğdır, Kars, Erzincan'da faydalanmakta. 6 yıl boyunca her geçen gün de katbekat üstüne daha da değer katarak dünyanın şu anda 4. turizm destinasyonu olma yolunda devam ediyor."

Yolcular için her şey güzel gidiyor

Eşiyle Antalya'dan geldiklerini anlatan yolculardan Betül Yeşiller de "Turistik Doğu Ekspresi bayadır hayalimizdi, bu sene bilet bulduk ve nasip oldu. Şu ana kadar her şey çok güzel gidiyor. Karşılamalardan ve ilgilenmelerden çok memnunuz. İlk tren yolculuğum. Yolculukta film izledik, kitap okuduk, kar manzaraları çok güzeldi." ifadelerini kullandı.

Eşi Emre Yeşiller ise ilk defa böyle bir proje içinde yer aldığını, bunun Türkiye açısından çok güzel bir çalışma olduğunu belirterek, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Erzincan ve Kars'ı tanıyarak buralardaki güzellikleri görmüş olacaklarını söyledi.

Yolcu Ender Yılmaz da İstanbul'dan yola çıktığını ve Ankara'dan trene bindiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Erzurum'da bizleri çok güzel lezzetlerle karşıladılar. Sabah Erzincan'da güzel bir kahvaltı yaptık, onların güzel peynirlerinden tattık. Erzurum'da güzel bir kadayıf dolması ikram ettiler. Güzel lezzetler var burada, cağ kebabı bizi bekliyor. Tarihi yerleri ve Erzurum'un kendine özgü otantik yapılarını göreceğiz, lezzetlerini tadacağız. Çok keyifli bir tur oluyor ve şu ana kadar çok eğlenceli gidiyor. Sonunda da öyle olacak."