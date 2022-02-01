Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 00:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca'nın babaannesi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Konya'nın Kulu ilçesinde yaşayan babaannesi Fatma Koca yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 86 yaşındaki babaannesi Fatma Koca, Ömeranlı Mahallesi'ndeki evinde yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti.
Fatma Koca'nın cenazesi, bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kulu'da toprağa verilecek.
Cenaze törenine Bakan Koca'nın da katılması bekleniyor.
Etiketler: Fahrettin Koca
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