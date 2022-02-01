Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde fırtına nedeniyle Gökçeada'ya bugün yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 07.00, 13.00, 18.00 ile Kabatepe'den saat 09.00, 15.00 ve 20.00 seferleri iptal edildi.

Öte yandan Geyikli-Bozcaada hattında ise, Bozcaada'dan saat 10.00, 14.00 ve Geyikli'den saat 11.00 ve 15.0 seferleri iptal edildi.