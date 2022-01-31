Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.T. bıçakla Y.K. ve M.K.'yı yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Polis ekipleri, şüpheli A.T.'yi gözaltına aldı.