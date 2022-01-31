Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 23:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de bıçaklı kavga: 2 yaralı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Kocaeli'de çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı, olayla ilgli 1 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.T. bıçakla Y.K. ve M.K.'yı yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Polis ekipleri, şüpheli A.T.'yi gözaltına aldı.
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