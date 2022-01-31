Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 23:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kumaş imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da kumaş imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 4 katlı bir kumaş imalathanesinin giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın, iş yerinde hasara yol açtı.
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