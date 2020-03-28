Safranbolu'da otel işletmecisi Ömer Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık çalışanları için otellerinde ücretsiz konaklama imkanı sunma kararı aldıklarını söyledi.

Farklı şehirlerde ikamet eden 3 sağlık çalışanı kardeşinin olduğunu belirten Ateş, onlarla sürekli irtibat halinde olduğunu anlattı.

Ateş, kardeşlerinin hastaneden çıkıp eve giderken "Virüs kaptım mı?" korkusunun olduğunu ifade ederek, "'Acaba çocuklarıma, eşime ve aile büyüklerime bulaştırır mıyım?' diye bir korkuları var. Sağlık çalışanları olası bir virüs kapma durumlarında evde birlikte yaşadıkları kişilere virüs bulaştırmasınlar. Otelimizde sağlık personellerine konaklamaları için personelimizle birlikte hizmet edeceğiz." dedi.

Doktorundan taşeron işçisine kadar bütün sağlık çalışanlarının personel kimliğiyle gelip otelde konaklayabileceğini dile getiren Ateş, sağlık çalışanlarının süreç bitene kadar ücretsiz kalabileceklerini vurguladı.

Ateş, otellerinde 40 yatak kapasitesinin olduğunu belirterek, "Büyük bir işletme değiliz ama diğer işletmelere örnek olabiliriz. Elimizden gelen bu. Bu zor günlerde vatandaşların dayanışma içerisinde olması gerekiyor." diye konuştu.