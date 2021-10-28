İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG) Üst Yöneticisi (CEO) Berk Albayrak, İSG Operasyon Direktörü Göksu Güney, Bilgi İşlem ve Otomasyon Direktörü İsmihan Baysal Anderson, terminal müdürleri ile güvenlik yöneticileri, bayram dolayısıyla yolculara Türk bayrağı hediye etti. İSG yöneticileri, yolcuların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

İç hat giden yolcu salonunda gerçekleşen bayraklı uğurlamaya çocuklar ile aileler yoğun ilgi gösterdi. Bazı yolcular etkinlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Havalimanında bayram tatili yoğunluğu

Öte yandan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın hafta sonu tatiliyle birleşmesi nedeniyle havalimanında yolcu yoğunluğunun oluştuğu gözlendi.

Üç günlük tatili İstanbul dışında değerlendirmek isteyen yolcular özellikle iç hat uçuşlarına yoğun ilgi gösterdi.