Haber Giriş: 28 Ekim 2021 Perşembe 10:30Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çarptığı aydınlatma direği aracının üzerinde kaldı
[Fotoğraf: DHA]
Beşiktaş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Devrilen direk aracın üzerinde kaldı.
Kaza, Beşiktaş Muallim Naci Caddesi üzerinde saat 8.30 sıralarında meydana geldi. Sürücü Ziya Uluçay'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce kaldırımdaki dubalara daha sonra da aydınlatma direğine çarptı.
Kaza nedeniyle aydınlatma direği yerinden çıkarak otomobilin üzerine düştü. Ziya Uluçay kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza yerine gelen trafik polisleri yola duba koyarak önlem aldı. Otomobilin üzerindeki aydınlatma direği kaldırıldıktan sonra belediye ekipleri çevreyi temizledi. Kaza nedeniyle hasar oluşan otomobil çekici ile kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 11:42
- 11:38
- 11:43
- 11:38
- 11:25
Sıradaki Haber
Erciyes Dağı'na kar yağdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz