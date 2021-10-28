Haber Giriş: 28 Ekim 2021 Perşembe 09:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de bin 300 litre sahte içki bulundu
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bir barakaya saklanmış bin 300 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozcaada'da ihbar üzerine barakaya operasyon düzenledi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adreste yapılan aramada, bin 300 litre sahte içki bulundu.
Ekipler, bir şüpheli hakkında adli işlem başlattı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Kaçak İçki
Son Haberler
- 10:11
- 10:10
- 10:08
- 10:10
- 10:03
Sıradaki Haber
Telefonla dolandırdıkları akademisyenin 2,5 milyon lirasını aldılar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz