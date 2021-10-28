Haber Giriş: 28 Ekim 2021 Perşembe 09:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erciyes Dağı'na kar yağdı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı. Dağın eteklerindeki ilçelerde sıcaklık eksi 5'e kadar düştü.
Kayseri'deki Erciyes Dağı'na kar yağdı. Kar yağışıyla dağın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplanırken yağış 2 bin 500 metreye kadar etkili oldu.
Kar kalınlığı bazı noktalarda 10 santimetreyi geçti.
Kar yağışı nedeniyle Erciyes'in eteklerindeki Hacılar ilçesi ile Kıranardı ve Hisarcık mahallelerinde hava sıcaklığı gece 5 dereceye kadar düştü.
Etiketler: Kar Yağışı
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