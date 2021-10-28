Kayseri'deki Erciyes Dağı'na kar yağdı. Kar yağışıyla dağın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplanırken yağış 2 bin 500 metreye kadar etkili oldu.

Kar kalınlığı bazı noktalarda 10 santimetreyi geçti.

Kar yağışı nedeniyle Erciyes'in eteklerindeki Hacılar ilçesi ile Kıranardı ve Hisarcık mahallelerinde hava sıcaklığı gece 5 dereceye kadar düştü.