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Türkiye
AA 04.09.2024 16:15

Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu'nun yeni hizmet binası açıldı

Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Sergey Vetrik, Rus turistlerin tatil için Antalya'yı tercih ettiğini belirterek, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunduklarını söyledi.

Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu'nun yeni hizmet binası açıldı
[Fotograf: AA]

Antalya Başkonsolosluğu'nun Muratpaşa ilçesindeki yeni hizmet binasının açılışında konuşan Vetrik, yeni ve modern bir binaya taşındıkları için mutlu olduklarını belirterek, konsolosluğa başvuranların sayısının her yıl arttığını söyledi.

Antalya'da on binlerce Rus vatandaşının yaşadığını belirten Vetrik, "Her yıl birkaç milyon Rus Antalya'ya tatile geliyor. Antalya'ya, 2023'te 3,5 milyon Rus geldi. Ayrıca görev bölgemiz, Muğla'yı da kapsamaktadır. Orada da çok vatandaşımız var" dedi.

Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu'nun yeni hizmet binası açıldı

Katılımcılara teşekkür eden Vetrik, şunları kaydetti:

"Konsolosluk görevlerimizin yanı sıra Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği öncülüğünde Rusya-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunuyoruz. Geçtiğimiz yıl boyunca çok sayıda ikili Rus-Türk etkinliğine katıldık. Hiç şüphesiz ki Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Antalya Diplomasi Forumu'na katılımı bunlardan en önemlisiydi. Dünyaca ünlü Rus sanatçıların katıldığı sanat sergileri, bayram ve spor etkinlikleri olmak üzere çok sayıda kültürel etkinlik düzenlendi."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Katılımcılara Rus geleneksel ekmeği "Karavay" ikram edildi.

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