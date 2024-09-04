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Türkiye
AA 04.09.2024 15:41

Ahırlı Belediye Başkanı Üzlük, İyi Parti'den istifa etti

Konya'nın Ahırlı ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İyi Parti'den belediye başkanı seçilen Ali Üzlük, partisinden istifa etti.

Ahırlı Belediye Başkanı Üzlük, İyi Parti'den istifa etti
[Fotograf: AA]

Üzlük, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde "Daha iyi hizmet, şeffaf belediyecilik, önce Ahırlı ve mahalleleri" gayeleri ile yola çıktıklarını belirtti.

İlk günden itibaren vatandaşlarla ortak kanaat içerisinde hareket ettiklerini ifade eden Üzlük, şöyle devam etti:

"Bu çalışmaların karşılığını ve memnuniyetini siz değerli hemşehrilerimizin teveccühleri ile hissetmek bizleri mutlu ettiği kadar teşvik de etti. Başkanlık sürecinde partiyi en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Verdiğimiz kararda partimizin bir etkeni bulunmamaktadır. Yine sizlerin değerli görüşleri ve gördüğümüz lüzum üzerine İyi Parti'den belediye başkanı olarak şahsım ve tüm belediye meclis üyelerimiz istifa etmiş bulunmaktayız."

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