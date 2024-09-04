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Türkiye
AA 04.09.2024 14:37

Bolu'da çevreyi kirleten firmaya üçüncü kez ceza kesildi

Bolu'da çevreyi kirlettiği gerekçesiyle daha önce iki kez cezai müeyyide uygulanan beyaz et firmasına, atık suyunu arıtmadan dereye saldığı için 3 milyon 480 bin lira ceza kesildi.

Bolu'da çevreyi kirleten firmaya üçüncü kez ceza kesildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinden geçen Büyüksu Deresi'nde kirliliğin önlenmesi kapsamındaki denetimlerde, Vakıfgeçitveren köyü mevkisindeki bir beyaz et firmasının atık suyunu arıtmaya dahil etmeden dereye bıraktığını belirledi.

Firmaya 3 milyon 480 bin lira idari para cezası uygulayan ekipler, şirket hakkında "çevreyi kasten kirletmek"ten savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde söz konusu firmaya daha önce de çevreyi kirlettiği gerekçesiyle 1 milyon 160 bin lira ve 2 milyon 220 bin lira idari para cezaları verilmişti.

Ayrıca, atık sularını arıtmadan Büyüksu Deresi'ne bıraktığı tespit edilen 2 beyaz et firması ile bir patates fabrikasına da 1 milyon 160 bin ile 3 milyon 480 bin lira arasında değişen cezalar uygulanmıştı.

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Bolu Çevre Kirliliği
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