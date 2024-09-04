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Türkiye
İHA 04.09.2024 16:14

Kaza sonrası işe yetişmek istedi, 10 metre sonra tekrar kaza yaptı

Antalya Manavgat'ta bir motosiklet sürücüsü otomobille çarpışarak devrildi. İşe geç kalmamak için kazadan sonra tekrar yola çıkan motosikletli 10 metre sonra tekrar kaza yaptı. İkinci kazanın ardından hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen olayda, bir motosiklet sürücüsü işe yetişme telaşıyla iki kez kaza yaptı.

İlk kaza, Hastane Caddesi'nde Mesut Çikioğlu'nun kullandığı motosikletin, Güneylioğlu Caddesi kavşağını geçtiği sırada, bir otomobilin direksiyonunu sağa kırmasıyla otomobilin sağ tarafına sürtünerek devrilmesiyle gerçekleşti.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla yerden kalkan sürücü, işe geç kaldığını belirterek aceleyle motosikletine binip yola çıktı. Ancak aynı istikamette ilerleyen Yasemin Ceylan'ın kullandığı otomobile çarparak ikinci kez kaza yaptı.

İlk kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

İkinci kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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