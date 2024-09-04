Kaza sonrası işe yetişmek istedi, 10 metre sonra tekrar kaza yaptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen olayda, bir motosiklet sürücüsü işe yetişme telaşıyla iki kez kaza yaptı.

İlk kaza, Hastane Caddesi'nde Mesut Çikioğlu'nun kullandığı motosikletin, Güneylioğlu Caddesi kavşağını geçtiği sırada, bir otomobilin direksiyonunu sağa kırmasıyla otomobilin sağ tarafına sürtünerek devrilmesiyle gerçekleşti.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla yerden kalkan sürücü, işe geç kaldığını belirterek aceleyle motosikletine binip yola çıktı. Ancak aynı istikamette ilerleyen Yasemin Ceylan'ın kullandığı otomobile çarparak ikinci kez kaza yaptı.

İlk kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

İkinci kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.